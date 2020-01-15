Європарламент висловив стурбованість щодо прав громадян після Brexit

Європейський парламент заявив про необхідність гарантій захисту прав громадян для його згоди на Угоду про вихід Великої Британії з блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в ухваленій Європарламентом резолюції.

"Члени Європарламенту акцентують увагу на правах громадян в контексті Brexit і підкреслюють, що їхня згода на Угоду про вихід буде враховувати "накопичений досвід і надані гарантії" щодо захисту. Парламент висловлює стурбованість, особливо з приводу підходу на основі заявок, які використовуються в британській системі розміщення громадян ЄС у Британії, відсутність фізичних доказів для відібраних претендентів і його доступності", - йдеться в заяві.

Євродепутати також ставлять під сумнів створення і незалежність британської "незалежної влади", передбаченої в Угоді про вихід, заявляючи, що вони вітали б створення спільного механізму Європейського парламенту і парламенту Британії.

Прийнятий текст закликає до проведення інформаційних кампаній для підготовки громадян і закликає уряди 27 країн-членів ЄС вжити послідовні заходи для забезпечення правової визначеності для громадян Британії, які проживають на їх території.

Для набуття чинності угода про вихід Британії з ЄС має бути схвалена Європарламентом простою більшістю поданих голосів. Парламент голосуватиме за документ після завершення процесу ратифікації у Британії.

Угода вже була затверджена в британській Палаті громад і перейшла на розгляд до Палати лордів. Після цього документ підпише королева.