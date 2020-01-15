Европарламент выразил обеспокоенность относительно прав граждан после Brexit

Европейский парламент заявил о необходимости гарантий защиты прав граждан для его согласия на Соглашение о выходе Великобритании из блока.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в принятой Европарламентом резолюции.

"Члены Европарламента акцентируют внимание на правах граждан в контексте Brexit и подчеркивают, что их согласие на Соглашение о выходе будет учитывать "накопленный опыт и предоставленные гарантии" в отношении их защиты. Парламент выражает обеспокоенность, особенно по поводу подхода на основе заявок, используемого в британской системе размещения граждан ЕС в Великобритании, отсутствия физических доказательств для успешных заявителей и его доступности", - говорится в заявлении.

Евродепутаты также ставят под сомнение создание и независимость британской "независимой власти", предусмотренной в Соглашении о выходе, заявляя, что они приветствовали бы создание совместного механизма Европейского парламента и парламента Великобритании.

Принятый текст призывает к проведению информационных кампаний для подготовки граждан и призывает правительства 27 стран-членов ЕС принять последовательные меры для обеспечения правовой определенности для граждан Великобритании, проживающих на их территории.

Для вступления в силу, соглашение о выходе Британии из ЕС должно быть одобрено Европарламентом простым большинством поданных голосов. Парламент будет голосовать за документ после завершения процесса ратификации в Великобритании.

Соглашение уже было утверждено в британской Палате общин и перешло на рассмотрение в Палату лордов. После этого документ подпишет королева.