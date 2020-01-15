Чехія виведе на орбіту власний супутник

Протягом найближчих кількох років Чехія готується запустити на орбіту власний супутник, який би влився в загальну систему супутникового центру НАТО SATCEN.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Цей центр перебуває в структурі чеської військової розвідки і веде збір і аналіз інформації як для потреб Північноатлантичного альянсу і армії Чехії, так і інших чеських організацій.

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Як заявила прессекретарка Служби військової розвідки Альжбета Рієтофова, програмою, що розробляється, в перспективі передбачений запуск декількох чеських супутників.

Отримувані SATCEN дані спостережень використовуються не тільки оборонними підрозділами, але також, наприклад, службами порятунку, пожежною охороною або при усуненні наслідків хімічних аварій.

Нагадаємо, НАТО визнав космос оперативним напрямком, але зброю там не розміщуватиме.