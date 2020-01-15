В течение ближайших нескольких лет Чехия готовится запустить на орбиту собственный спутник, который бы влился в общую систему спутникового центра НАТО SATCEN.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Этот центр находится в структуре чешской военной разведки и ведет сбор и анализ информации как для нужд Североатлантического альянса и армии Чехии, так и других чешских организаций.

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Как заявила пресс-cекретарь Военной разведки Альжбета Риетофова, разрабатываемой программой в перспективе предусмотрен запуск нескольких чешских спутников.

Получаемые SATCEN данные наблюдений используются не только оборонительными подразделениями, но также, например, службами спасения, пожарной охраной или при устранении последствий химических аварий.

Напомним, НАТО признала космос оперативным направлением, но оружие там размещать не будет.