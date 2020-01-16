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На топ-посаду у Ватикані вперше призначено жінку

Четвер, 16 січня 2020, 09:37

Папа Римський Франциск вперше призначив жінку на високу посаду у Ватикані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Франциск призначив 66-річну юристку Франческу Ді Джованні заступницею секретаря у багатосторонніх справах в Державному секретаріаті, найважливішому офісі Ватикану. Вона буде відповідати за координацію відносин Святого Престолу з організаціями, включаючи ООН.

 

Папа Франциск відкрито висловлювався за те, аби жінки займали високі посади в Ватикані.

Ді Джованні пропрацювала у Ватикані 27 років і має юридичну освіту. Вона спеціалізується в таких сферах як міграція та біженці, становище жінок, інтелектуальна власність і туризм.

"Святіший Отець, безумовно, прийняв безпрецедентне рішення, яке, крім мене особисто, свідчить про увагу до жінок. Але відповідальність пов'язана з роботою, а не з тим фактом, що я жінка", - сказала Ді Джованні.

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