На топ-должность в Ватикане впервые назначена женщина

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Франциск назначил 66-летнюю юристку Франческу Ди Джованни заместителем секретаря в многосторонних делах в Государственном секретариате, важном офисе Ватикана. Она будет отвечать за координацию отношений Святого Престола с организациями, включая ООН.

Папа Франциск открыто высказывался за то, чтобы женщины занимали высокие должности в Ватикане.

Ди Джованни проработала в Ватикане 27 лет и имеет юридическое образование. Она специализируется в таких сферах, как миграция и беженцы, положение женщин, интеллектуальная собственность и туризм.

"Святейший Отец, безусловно, принял беспрецедентное решение, которое, кроме меня лично, свидетельствует о внимании к женщинам. Но ответственность связана с работой, а не с тем фактом, что я женщина", - сказала Ди Джованни.