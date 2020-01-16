Партію канцлера Австрії оштрафували на 800 тис. євро за надмірні витрати

Австрійську народну партію канцлера Себастьяна Курца оштрафували на 800 тисяч євро за перевищення ліміту витрат на виборчу кампанію у 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Suedtirol News.

Незалежний орган з прозорості політичних партій у середу наклав відповідний штраф на партію. Австрійська народна партія повинна буде також сплатити ще 80 000 євро через отримання незаконних пожертвувань. Це включає в себе передачу ділянки землі на озері Мондзее молодіжному крилу партії.

Ліміт витрат на передвиборчу кампанію передбачає, що партії можуть витратити максимум сім мільйонів євро за останні 82 дні до виборів.

Два роки тому Австрійська народна партія під керівництвом лідера партії і головного кандидата в канцлери Себастьяна Курца інвестувала у виборчу кампанію 12,96 мільйона євро - майже на 6 мільйонів більше, ніж було дозволено.

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Максимальний штраф за таке порушення може сягати мільйона євро. Австрійська народна партія раніше вже перевищила відповідний ліміт - на виборах 2013 року, на 4,3 мільйона євро.

В ході розгляду справи партія обґрунтувала перевищення ліміту витрат своєю великою і розгалуженою партійною структурою.