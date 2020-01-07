Приведено до присяги новий уряд Австрії

Президент Австрії Александер ван дер Беллен привів до присяги новий уряд на чолі з Себастьяном Курцом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Курц, складаючи присягу, пообіцяв "захищати клімат і кордони" Австрії. Він став канцлером Австрії вдруге.

Більше ніж половина нових міністрів Австрії - жінки, включно з міністром оборони Клаудією Таннер. Усім їм близько 30-40 років.

У вересні 2019 року партія Курца перемогла на позачергових парламентських виборах в Австрії. З 2017 до 2019 року 33-річний політик керував коаліційним урядом за участю австрійських правих, проте після скандалу з правими Курц вирішив сформувати коаліцію із "зеленими". Багато австрійських ЗМІ назвали таке партнерство "екзотичним".

Дострокові вибори в країні відбулися після того, як австрійський парламент висловив вотум недовіри уряду Курца через скандал навколо колишнього віце-прем'єра Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе.

У травні два видання опублікували відеозапис, знятий на Ібіці в липні 2017 року, де Штрахе веде переговори з дівчиною, яку ЗМІ назвали "племінницею російського олігарха". На відео вона пропонує політику гроші та підтримку на виборах взамін на послуги у відповідь.

У травні Штрахе пішов із посади віце-канцлера, а уряду Курца висловили вотум недовіри. У результаті тимчасове керівництво урядом Австрії перейняв на себе глава Мінфіну Австрії Гартвіг Легер, а потім - суддя Бригітте Бірляйн, що стала першою жінкою-канцлером Австрії.