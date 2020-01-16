Партию канцлера Австрии оштрафовали на 800 тыс. евро за чрезмерные расходы

Австрийскую народную партию канцлера Себастьяна Курца оштрафовали на 800 тысяч евро за превышение лимита расходов на избирательную кампанию в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Suedtirol News.

Независимый орган, контролирующий прозрачность политических партий, в среду наложил соответствующий штраф на партию. Австрийская народная партия должна будет также оплатить еще 80 тыс. евро за получение незаконных пожертвований. Это включает в себя передачу участка земли на озере Мондзее молодежному крылу партии.

Лимит расходов на предвыборную кампанию предусматривает, что партии могут потратить максимум 7 млн евро за последние 82 дня до выборов.

Два года назад Австрийская народная партия под руководством лидера партии и главного кандидата в канцлеры Себастьяна Курца инвестировала в избирательную кампанию 12,96 млн евро - почти на 6 млн больше, чем разрешено.

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Максимальный штраф за такое нарушение может достигать миллиона евро. Австрийская народная партия ранее уже превысила соответствующий лимит - на выборах 2013 года, на 4,3 млн евро.

В ходе рассмотрения дела партия обосновала превышение лимита расходов своей большой и разветвленной партийной структурой.