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У Фінляндії чоловіка звинувачують у підготовці вибуху в центрі Гельсінкі

Четвер, 16 січня 2020, 11:23

Повітовий суд Гельсінкі почав розгляд справи чоловіка, звинуваченого у підготовці вибуху в центрі фінської столиці новорічної ночі в 2018 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Iltalehti.

Згідно з обвинувальним висновком, чоловік планував підірвати бомбу з ідеологічних міркувань у натовпі мусульман та іноземців.

Підозрюваний також виготовив пробну вибухівку, яку він повинен був випробувати перед вибухом новорічної ночі. Він завантажив інструкції з виготовлення бомби з Даркнету і планував взяти цвяхи та інші металеві матеріали з робочого місця.

Чоловік розповів про свій план колезі, який повідомив в поліцію. Підозрюваний був затриманий поліцією 11 жовтня 2018 року, в нього знайшли пробну вибухівку.

Підозрюваний визнає завантаження інструкцій з виготовлення бомби, але заперечує, що розробляв детальний план теракту. Він каже, що його розмови з колегою велися напідпитку.

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Фінляндія
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