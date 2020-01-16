В Финляндии мужчину обвиняют в подготовке взрыва в центре Хельсинки

Суд Хельсинки начал рассмотрение дела о подготовке взрыва в центре финской столицы в новогоднюю ночь в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Iltalehti.

Согласно обвинительному заключению, мужчина планировал взорвать бомбу по идеологическим соображениям в толпе мусульман и иностранцев.

Подозреваемый также изготовил пробную взрывчатку, которую он должен был испытать перед взрывом в новогоднюю ночь. Он загрузил инструкции по изготовлению бомбы из даркнета и планировал взять гвозди и другие металлические детали на рабочем месте.

Мужчина рассказал о своем плане коллеге, который сообщил в полицию. Подозреваемый был задержан полицией 11 октября 2018 года, у него нашли пробную взрывчатку.

Подозреваемый признает, что загрузил инструкции по изготовлению бомбы, но отрицает, что разрабатывал подробный план теракта. Он говорит, что его разговоры с коллегой велись навеселе.