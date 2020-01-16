Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Рішення "об'єднати" Чорне море з Балтійським потрібне зараз, потім буде пізно - Ціхоцький

В Україні почали розслідувати можливе незаконне стеження за експослом США

Рада схвалила закон про середню освіту, врахувавши вимогу Угорщини

Зеленський відкликав проєкт змін до Конституції з децентралізації, розкритикований в ЄС






Туреччина почала відправляти війська до Лівії - Ердоган

Четвер, 16 січня 2020, 15:11

Туреччина починає відправляти війська до Лівії на підтримку міжнародно визнаного Уряду національної згоди Фаїза Сарраджа в Тріполі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виступаючи в Анкарі, Ердоган додав, що Туреччина буде продовжувати використовувати всі дипломатичні й військові засоби для забезпечення стабільності на півдні, в тому числі в Лівії.

Його заява прозвучала за декілька днів до саміту в Берліні, на якому буде розглядатися лівійський конфлікт. Ердоган повинен зустрітися з лідерами Німеччини, Росії, Великобританії та Італії в неділю.

Він також сказав, що Туреччина почне надавати ліцензії на розвідку і буріння в східній частині Середземного моря в 2020 році відповідно до морської угоди з Лівією.

12 січня набув чинності режим припинення вогню між міжнародно визнаним урядом Фаїза Сараджа і Лівійської національної армії Халіфа Хафтара.

Цього тижні в Москві між цими сторонами проходили переговори, за підсумками яких Саррадж підписав офіційну угоду про перемир'я. Хафтар попросив час для вивчення документу, однак пізніше залишив російську столицю, так і не підписавши документ.

Одночасно з цим стала надходити інформація про відновлення боїв на півдні Тріполі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина
powered by lun.ua