Туреччина почала відправляти війська до Лівії - Ердоган

Туреччина починає відправляти війська до Лівії на підтримку міжнародно визнаного Уряду національної згоди Фаїза Сарраджа в Тріполі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виступаючи в Анкарі, Ердоган додав, що Туреччина буде продовжувати використовувати всі дипломатичні й військові засоби для забезпечення стабільності на півдні, в тому числі в Лівії.

Його заява прозвучала за декілька днів до саміту в Берліні, на якому буде розглядатися лівійський конфлікт. Ердоган повинен зустрітися з лідерами Німеччини, Росії, Великобританії та Італії в неділю.

Він також сказав, що Туреччина почне надавати ліцензії на розвідку і буріння в східній частині Середземного моря в 2020 році відповідно до морської угоди з Лівією.

12 січня набув чинності режим припинення вогню між міжнародно визнаним урядом Фаїза Сараджа і Лівійської національної армії Халіфа Хафтара.

Цього тижні в Москві між цими сторонами проходили переговори, за підсумками яких Саррадж підписав офіційну угоду про перемир'я. Хафтар попросив час для вивчення документу, однак пізніше залишив російську столицю, так і не підписавши документ.

Одночасно з цим стала надходити інформація про відновлення боїв на півдні Тріполі.