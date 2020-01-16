Туреччина почала відправляти війська до Лівії - Ердоган
Туреччина починає відправляти війська до Лівії на підтримку міжнародно визнаного Уряду національної згоди Фаїза Сарраджа в Тріполі.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Виступаючи в Анкарі, Ердоган додав, що Туреччина буде продовжувати використовувати всі дипломатичні й військові засоби для забезпечення стабільності на півдні, в тому числі в Лівії.
Його заява прозвучала за декілька днів до саміту в Берліні, на якому буде розглядатися лівійський конфлікт. Ердоган повинен зустрітися з лідерами Німеччини, Росії, Великобританії та Італії в неділю.
Він також сказав, що Туреччина почне надавати ліцензії на розвідку і буріння в східній частині Середземного моря в 2020 році відповідно до морської угоди з Лівією.
12 січня набув чинності режим припинення вогню між міжнародно визнаним урядом Фаїза Сараджа і Лівійської національної армії Халіфа Хафтара.
Цього тижні в Москві між цими сторонами проходили переговори, за підсумками яких Саррадж підписав офіційну угоду про перемир'я. Хафтар попросив час для вивчення документу, однак пізніше залишив російську столицю, так і не підписавши документ.
Одночасно з цим стала надходити інформація про відновлення боїв на півдні Тріполі.