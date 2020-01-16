У Сенаті США почався розгляд справи про імпічмент Трампа

Конгрес США 16 січня відкрив судовий процес у справі імпічменту президента Дональда Трампа. Демократи зачитали офіційні звинувачення в Сенаті перед складанням присяги 100 сенаторів задля проведення всього лише третього судового процесу щодо імпічменту в історії США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Семеро членів Палати представників, які представлятимуть обвинувачення, прибули до Сенату з двома статтями про імпічмент, що ознаменувало початок урочистого протоколу, який переносить розгляд справи з Палати в Сенат.

Сенат запросить головного суддю США Джона Робертса скласти присягу, щоб головувати на суді.

Сторону обвинувачення проти Трампа очолить голова комітету з питань розвідки Адам Шифф.

19 грудня Палата представників проголосувала за дві статті звинувачень у справі про імпічмент Трампа.

45-го президента США звинуватили у зловживанні владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента і перешкоджанні Конгресу в його розслідуванні.

Статті про імпічмент, політичний еквівалент обвинувального акту, тепер будуть спрямовані в Сенат для судового розгляду. Якщо Трамп буде виправданий Сенатом, очолюваним республіканцями, а саме це і очікується, йому все одно доведеться йти на переобрання, несучи на собі пляму імпічменту.

Трамп назвав усю справу "полюванням на відьом", "містифікацією" і "обманом".

Для винесення обвинувального вироку необхідно голосування у дві третини голосів. У той час як демократи мають більшість у Палаті представників, Сенат контролюють республіканці.