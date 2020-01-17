Франція спрямує авіаносець на Близький Схід на тлі напруженості

Франція з січня по квітень розгорне авіаносець "Шарль де Голль" і його бойову групу для підтримки французьких військових операцій на Близькому Сході.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Авіаносець буде підтримувати операції Chammal (на Близькому Сході) з січня по квітень 2020 року до розгортання в Атлантичному океані і Північному морі", - сказав Макрон у промові перед французькими військовими.

Розгортання відбувається на тлі зростання напруженості між Іраном і Сполученими Штатами і побоювань Франції, що боротьба з бойовиками "Ісламської держави" може бути ослаблена.

У вівторок, 14 січня, Велика Британія, Франція і Німеччина запустили механізм врегулювання суперечок в рамках СВПД щодо іранської ядерної програми – рішення, яке оглядачі називають першим кроком до "поховання" ядерної угоди з Іраном.

Як відомо, Іран призупинив усі обмеження на виробництво збагаченого урану, який може бути використаний для виробництва реакторного палива, а також ядерної зброї.