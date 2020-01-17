Франция направит авианосец на Ближний Восток на фоне напряженности

Франция с января по апрель развернет авианосец "Шарль де Голль" и его боевую группу для поддержки французских военных операций на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Авианосец будет поддерживать операции Chammal (на Ближнем Востоке) с января по апрель 2020 году до развертывания в Атлантическом океане и Северном море", - сказал Макрон в речи перед французскими военными.

Развертывание происходит на фоне растущей напряженности между Ираном и Соединенными Штатами и опасений Франции, что борьба с боевиками "Исламского государства" может быть ослаблена.

Во вторник, 14 января, Великобритания, Франция и Германия запустили механизм урегулирования споров в рамках СВПД по иранской ядерной программе - решение, которое обозреватели называют первым шагом к "гибели" ядерного соглашения с Ираном.

Как известно, Иран приостановил все ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.