Британка, засуджена на Кіпрі за брехню про згвалтування, подала апеляцію

19-річна британка, визнана винною у брехні про те, що була згвалтована дванадцятьма ізраїльськими чоловіками на Кіпрі, подала апеляцію щодо її засудження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Британка заперечує, що заподіяла громадську шкоду, і в четвер її адвокати подали апеляцію до Верховного суду Кіпру. Зараз жінка повернулася до Великої Британії, отримавши умовний термін ув'язнення.

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Суд засудив дівчину, яка стверджувала, що була згвалтована групою ізраїльтян в Айя-Напі у готельному номері 17 липня. Через 10 днів вона відкликала свою заяву, сказавши, що все вигадала. Тепер дівчина наполягає, що була згвалтована, але була змушена змінити свої покази під тиском кіпрської поліції після декількох годин допиту наодинці і без юридичного представництва.

Британська організація Justice Abroad заявляє, що жінка не отримала справедливого судового розгляду, і вирок порушує її права, кіпрське законодавство і міжнародні зобов'язання країни відповідно до Європейської конвенції про права людини.

Міністерство закордонних справ Британії назвало вирок "глибоко неприємним" і пообіцяло обговорити питання з кіпрською владою.

Кожен третій відвідувач Кіпру — британець, в 2019 році понад 1,3 мільйона британців відвідали Кіпр.