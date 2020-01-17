Британка, осуждена на Кипре за ложь об изнасиловании, подала апелляцию

19-летняя британка, признана виновной во лжи о том, что была изнасилована двенадцатью израильскими мужчинами на Кипре, подала апелляцию против ее осуждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Британка отрицает, что причинила общественный вред, и в четверг ее адвокаты подали апелляцию в Верховный суд Кипра. Сейчас женщина вернулась в Великобританию, получив условный срок.

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Суд приговорил девушку, которая утверждала, что была изнасилована группой израильтян в Айя-Напе в гостиничном номере 17 июля. Через 10 дней она отозвала свое заявление, сказав, что все придумала. Теперь девушка настаивает, что была изнасилована, но была вынуждена изменить свои показания под давлением кипрской полиции после нескольких часов допроса наедине и без юридического представительства.

Британская организация Justice Abroad заявляет, что женщина не получила справедливого судебного разбирательства, и приговор нарушает ее права, кипрское законодательство и международные обязательства страны в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

Министерство иностранных дел Великобритании назвало приговор "глубоко неприятным" и пообещало обсудить вопрос с кипрскими властями.

Каждый третий посетитель Кипра - британец, в 2019 году более 1,3 миллиона британцев посетили Кипр.