"У стані шоку": Пристайко вибачився за поспішну заяву посольства в Ірані

Глава МЗС України Вадим Пристайко вибачився за публікацію посольством України в Ірані заяви про виключення теракту як причини катастрофи літака МАУ, яка згодом була видалена з сайту дипмісії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Пристайко заявив у п'ятницю з трибуни Верховної Ради в рамках години уряду.

"Я як міністр закордонних справ приношу вибачення за дії посольства. Дійсно, це була перша реакція в стані шоку, який пережило наше посольство, прибувши на місце, де загинули наші люди. Посольство зробило невелику помилку в тому, що воно подало офіційну інформацію від іранської сторони, не вказавши, що це за інформацією іранської сторони", - зазначив Пристайко.

Читайте також Посольство виключило теракт як причину катастрофи в Ірані, але потім видалило новину

Він зазначив, що посольству слід було утриматися "від настільки відповідальної заяви".

"Єдине, що виправдовує посольство, що воно намагалось якомога швидше повідомити громадян про те, що трагедія відбулась. Ми спробували якомога швидше усунути цю проблему. Зняли цю заяву з сайту посольства і далі були набагато обережніші в наших висловлюваннях", - додав Пристайко.

Нагадаємо, у своїй заяві невдовзі після катастрофи посольство заявило, що, за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини, а версія теракту виключається.