"В состоянии шока": Пристайко извинился за поспешное заявление посольства в Иране

Глава МИД Украины Вадим Пристайко извинился за публикацию посольством Украины в Иране заявления об исключении теракта как причины катастрофы самолета МАУ, которая впоследствии была удалена с сайта дипмиссии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Пристайко заявил в пятницу с трибуны Верховной рады в рамках часа правительства.

"Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства. Действительно, это была первая реакция в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди. Посольство сделало небольшую ошибку в том, что оно подало официальную информацию от иранской стороны, не указав, что это по информации иранской стороны ", - отметил Пристайко.

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Он отметил, что посольству следовало воздержаться "от столь ответственного заявления".

"Единственное, что оправдывает посольство, – это то, что оно пыталось как можно скорее сообщить гражданам о том, что трагедия произошла. Мы попытались как можно скорее устранить эту проблему. Сняли это заявление с сайта посольства и дальше были гораздо более осторожны в наших высказываниях", - добавил Пристайко.

Напомним, в своем заявлении вскоре после катастрофы посольство заявило, что, по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам, а версия теракта исключается.