Україна опротестувала у Міжнародній морській організації незаконні дії РФ

Україна висловила протест у Міжнародній морській організації (ІМО) у зв’язку незаконними діями РФ, які загрожують безпеці навігації в акваторії Азовського моря і Керченської протоки.

Про це повідомив заступник постійного представника України при ІМО Віталій Мошківський, пише "Європейська правда".

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Зокрема, Україна поскаржилась у зв’язку з неправомірним розширенням радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки.

За словами Мошківського, Україна закликала організацію розглянути незаконні та односторонні дії РФ, які загрожують безпеці навігації.

"Оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ", - написав Мошківський на своїй Facebook-сторінці.