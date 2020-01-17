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Украина опротестовала в Международной морской организации незаконные действия РФ

Пятница, 17 января 2020, 12:50

Украина выразила протест в Международной морской организации (ИМО) в связи с незаконными действиями РФ, которые угрожают безопасности навигации в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при ИМО Виталий Мошковский, пишет "Европейская правда".

В частности, Украина пожаловалась в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива.

По словам Мошковского, Украина призвала организацию рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации.

"Объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно на украинскую радиостанцию НАВТЕКС-Бердянск", - написал Мошковский на своей Facebook-странице.

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