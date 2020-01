МИД Германии извинился за смешную шутку о визе в Twitter

Министерство иностранных дел Германии извинилось за свою шутку в Twitter и удалило сообщение о визе, написанное в рамках флешмоба.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Немецкое министерство 16 января присоединилось к флешмобу под хэштегом #SeduceSomeonein4Words, который предусматривал написание поста из четырех слов, который "соблазнит" читателя.

Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples‘ lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05