МИД Германии извинился за смешную шутку о визе в Twitter

Министерство иностранных дел Германии извинилось за свою шутку в Twitter и удалило сообщение о визе, написанное в рамках флешмоба.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Немецкое министерство 16 января присоединилось к флешмобу под хэштегом #SeduceSomeonein4Words, который предусматривал написание поста из четырех слов, который "соблазнит" читателя.

Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples‘ lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 16, 2020

Англоязычный аккаунт министерства иностранных дел написал: "Your visa got approved" ("Ваша виза утверждена"). Сообщение получило сотни ретвитов и тысячи лайков. Но в комментариях также было много критики от людей, которые проходят через сложный процесс получения немецкой визы.

Позже министерство опубликовало заявление с извинениями, добавив, что они вынуждены были удалить твит.

"Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решение о визе может глубоко повлиять на жизнь людей. Наши коллеги воспринимают эти решения очень серьезно", - заявили в МИД Германии.