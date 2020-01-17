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МИД Германии извинился за смешную шутку о визе в Twitter

Пятница, 17 января 2020, 13:54

Министерство иностранных дел Германии извинилось за свою шутку в Twitter и удалило сообщение о визе, написанное в рамках флешмоба.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Немецкое министерство 16 января присоединилось к флешмобу под хэштегом #SeduceSomeonein4Words, который предусматривал написание поста из четырех слов, который "соблазнит" читателя.

Англоязычный аккаунт министерства иностранных дел написал: "Your visa got approved" ("Ваша виза утверждена"). Сообщение получило сотни ретвитов и тысячи лайков. Но в комментариях также было много критики от людей, которые проходят через сложный процесс получения немецкой визы.

Позже министерство опубликовало заявление с извинениями, добавив, что они вынуждены были удалить твит.

"Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решение о визе может глубоко повлиять на жизнь людей. Наши коллеги воспринимают эти решения очень серьезно", - заявили в МИД Германии.

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