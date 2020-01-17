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Меркель посетит Турцию для встречи с Эрдоганом 24 января

Пятница, 17 января 2020, 14:39

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Турцию на следующей неделе, чтобы обсудить двусторонние отношения и международные вопросы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Меркель посетит Стамбул 24 января для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она поедет в Турцию после визита на Давосский экономический форум.

"Темами встречи станут текущие международные и двусторонние вопросы", - сказал представитель немецкого правительства Штеффан Зайберт, не уточняя детали повестки дня.

Лидеры двух стран также собираются посетить официальную церемонию открытия нового кампуса турецко-немецкого университета в Стамбуле.

Отметим, что 19 января Эрдоган приедет в Берлин для участия в международной конференции по вопросам урегулирования конфликта в Ливии.

Немецкие СМИ еще в конце декабря писали о вероятном визите Меркель в Турцию, но дата не называлась. Ожидается, что Меркель намерена призвать Эрдогана соблюдать договор о миграции, подписанного с ЕС.

Согласно миграционному соглашению 2015 года Турция принимает беженцев, направляющихся в Европу, в обмен на финансовую поддержку.

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Меркель Эрдоган
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