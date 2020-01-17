У Берліні фермери на знак протесту блокують рух тракторами

Кілька тисяч фермерів проводять акції протесту в Берліні та інших німецьких містах через плани введення більш суворих екологічних норм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Протести фермерів спрямовані проти державної сільськогосподарської політики щодо маркування нових продуктів для тварин і обмежень на використання пестицидів для захисту комах.

Deutlich weniger Fahrzeuge auf der #Treckerdemo als erwartet. Unsere Reporterin vor Ort schätzt ihre Zahl auf 150. Unser Mann in der @VIZ_Berlin sagt, dass noch einige #Traktoren auf der Westroute unterwegs sind zum #ErnstReuterPlatz.

(Fotos: Keuter, rbb 88.8) pic.twitter.com/GaeUOac2KB — rbb 88.8 (@rbb88acht) January 17, 2020

Для участі в демонстрації було зареєстровано п'ятсот тракторів. Вони зібралися на головному бульварі, який веде до Бранденбурзьких воріт.

Протести збіглися з відкриттям великої сільськогосподарської та продовольчої ярмарки, яка починається в п'ятницю в Берліні і, як очікується, приверне до 400 000 відвідувачів під час роботи до 26 січня.

Щорічний захід, який проводиться з 1926 року, супроводжувалося в останні роки великими акціями протесту з приводу майбутнього сільськогосподарської галузі та екологічної політики.

У суботу захисники навколишнього середовища і захисники тварин, як очікується, проведуть свій протест.