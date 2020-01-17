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У Берліні фермери на знак протесту блокують рух тракторами

П'ятниця, 17 січня 2020, 16:04

Кілька тисяч фермерів проводять акції протесту в Берліні та інших німецьких містах через плани введення більш суворих екологічних норм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Протести фермерів спрямовані проти державної сільськогосподарської політики щодо маркування нових продуктів для тварин і обмежень на використання пестицидів для захисту комах.

Для участі в демонстрації було зареєстровано п'ятсот тракторів. Вони зібралися на головному бульварі, який веде до Бранденбурзьких воріт.

Протести збіглися з відкриттям великої сільськогосподарської та продовольчої ярмарки, яка починається в п'ятницю в Берліні і, як очікується, приверне до 400 000 відвідувачів під час роботи до 26 січня.

Щорічний захід, який проводиться з 1926 року, супроводжувалося в останні роки великими акціями протесту з приводу майбутнього сільськогосподарської галузі та екологічної політики.

У суботу захисники навколишнього середовища і захисники тварин, як очікується, проведуть свій протест.

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Німеччина
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