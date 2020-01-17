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В Берлине фермеры в знак протеста блокируют движение тракторами

Пятница, 17 января 2020, 16:04

Несколько тысяч фермеров проводят акции протеста в Берлине и других немецких городах против более строгих экологических норм, блокируя движение тракторами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Тракторы спускались к центру Берлина тремя путями с севера, юга и запада. Для участия в демонстрации было зарегистрировано пятьсот тракторов. Они собрались на главном бульваре, который ведет к Бранденбургским воротам.

Протесты фермеров направлены против государственной сельскохозяйственной политики в отношении маркировки новых продуктов для животных и ограничений на использование пестицидов для защиты насекомых.

Протесты совпали с открытием крупной сельскохозяйственной и продовольственной ярмарки, которая начинается в пятницу в Берлине и, как ожидается, привлечет до 400 000 посетителей во время работы до 26 января.

Ежегодное мероприятие, которое проводится с 1926 года, сопровождалось в последние годы крупными акциями протеста по поводу будущего сельскохозяйственной отрасли и экологической политики.

В субботу защитники окружающей среды и защитники животных, как ожидается, проведут свой протест.

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