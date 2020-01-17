В Ісландії на місці авіакатастрофи 1973 року знайшли тіла двох туристів

На півдні Ісландії на місці авіакатастрофи 1973 року були знайдені мертвими двоє китайських туристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Iceland Monitor.

Поліція заявила, що тіла чоловіка та жінки знайшли поблизу місця катастрофи на пляжі в Солгеймасандурі.

У 1973 році у військового літака США закінчилося пальне і він приземлився на цьому місці, ніхто тоді не загинув. Фюзеляж літака досі лежить на місці падіння і став туристичною пам'яткою.

Поліцейські не виявили жодних ознак злочину і вважають, що туристи загинули через переохолодження. Офіційно причини смерті встановлять наступного тижня.

Також на стоянці неподалік пляжу був знайдений автомобіль, який, як вважають, був взятий в оренду туристами.