В Исландии на месте авиакатастрофы 1973 года нашли тела двух туристов
Пятница, 17 января 2020, 18:04
На юге Исландии на месте авиакатастрофы 1973 года были найдены мертвыми двое китайских туристов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Monitor.
Полиция заявила, что тела мужчины и женщины нашли вблизи места катастрофы на пляже в Солгеймасандуре.
В 1973 году у военного самолета США закончилось горючее и он приземлился на этом месте, никто тогда не погиб. Фюзеляж самолета до сих пор лежит на месте падения и стал туристической достопримечательностью.
Полицейские не обнаружили никаких признаков преступления и считают, что туристы погибли от переохлаждения. Официально причины смерти установят на следующей неделе.
Также на стоянке неподалеку пляжа был найден автомобиль, который, как полагают, был взят в аренду туристами.
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