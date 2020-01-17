В Исландии на месте авиакатастрофы 1973 года нашли тела двух туристов

На юге Исландии на месте авиакатастрофы 1973 года были найдены мертвыми двое китайских туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Monitor.

Полиция заявила, что тела мужчины и женщины нашли вблизи места катастрофы на пляже в Солгеймасандуре.

В 1973 году у военного самолета США закончилось горючее и он приземлился на этом месте, никто тогда не погиб. Фюзеляж самолета до сих пор лежит на месте падения и стал туристической достопримечательностью.

Полицейские не обнаружили никаких признаков преступления и считают, что туристы погибли от переохлаждения. Официально причины смерти установят на следующей неделе.

Также на стоянке неподалеку пляжа был найден автомобиль, который, как полагают, был взят в аренду туристами.