Автоматической депортации для граждан ЕС после Brexit не будет - Британия

Граждане ЕС не будут автоматически депортированы после выхода Великобритании из блока, даже если они не смогут зарегистрироваться в установленной схеме размещения до крайнего срока в 2021 году.

Об этом заявили в британском правительстве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно схеме размещения, граждане ЕС, проживающие в Великобритании, могут подать заявку на пребывание в стране после Brexit.

На сегодняшний день число претендентов на эту схему достигло более 2,7 миллиона. Около 2,5 миллионам граждан ЕС было сказано, что они могут жить и работать в Великобритании после Brexit. Последний срок подачи заявки на участие в программе - 30 июня 2021 года.

Координатор по вопросам Brexit Европейского парламента Ги Верхофстадт также заявил, что правительство Великобритании предоставило ему заверения в тому, что депортаций не будет.

По словам Верхофстадта, те, кто пропустил крайний срок, все равно смогут подать заявку после того, как "объяснят, почему это невозможно сделать в рамках обычных процедур". "Автоматической депортации не будет", - добавил он.