Нова переписка від Парнаса розкриває ймовірне стеження за експослом США 

Демократи із Палати представників США у п'ятницю оприлюднили нові документи від Льва Парнаса, соратника особистого адвоката Трампа Руді Джуліані, з інформацією про ймовірне стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Нові документи включають скріншоти недатованих текстових повідомлень. На них видно, як Роберт Хайд, республіканський кандидат в конгресмени в Коннектикуті, переписується з іноземним номером з Бельгії про ймовірне стеження за Йованович. Схоже, Хайд поділився скріншотами з Парнасом і cаме так вони опинилися на його телефоні, який він передав слідчим Палати представників.

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Співрозмовник з бельгійського номера, особа якого невідома, пише: "Мої контакти перевіряють", додаючи: "Я дам вам адресу наступного тижня". Хайд відповідає: "Чудово".

В іншій серії текстових повідомлень бельгійський номер пише Хайду: "Нічого не змінилося, вона все ще не рухається, вони перевіряють сьогодні знову". Потім коротко додає: "Підтверджено, у нас всередині людина".

"У неї були відвідувачі", - написав бельгійський номер в іншому обміні повідомленнями.

У відео, опублікованому в Twitter в п'ятницю, Хайд применшив вагу текстових повідомлень і заявив, що його підставляють.

Нагадаємо, 16 січня Національна поліція України відкрила кримінальні провадження після оприлюднення у ЗМІ інформації щодо можливого незаконного стеження за експослом США в Україні