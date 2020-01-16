В Україні почали розслідувати можливе незаконне стеження за експослом США

Національна поліція України відкрила справу про можливе порушення таємниці телефонних розмов і незаконне збирання конфіденційної інформації колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті МВС України.

У повідомленні сказано, що в МВС взяли до відома матеріали, опубліковані 14 січня слідчими Палати представників Конгресу США про можливе незаконне стеження на території України за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

МВС нагадує, що комітет з розвідки Палати представників опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції в Україні Йованович за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання у роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

"Позиція України — не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Однак в опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави", - заявили в МВС.

Після аналізу цих матеріалів Національна поліція розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) та ч. 1 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

МВС звернулося до ФБР з проханням надати усі матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального правопорушення.