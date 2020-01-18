Новая переписка от Парнаса раскрывает вероятную слежку за експослом США

Демократы с Палаты представителей США в пятницу обнародовали новые документы от Льва Парнаса, соратника личного адвоката Трампа Руди Джулиани, с информацией о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Новые документы включают скриншоты недатированных текстовых сообщений. На них видно, как Роберт Хайд, республиканский кандидат в конгрессмены в Коннектикуте, переписывается с иностранным номером из Бельгии о возможной слежке за Йованович. Похоже, Хайд поделился скриншотами с Парнасом и именно так они оказались на его телефоне, который он передал следователям Палаты представителей.

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Собеседник из бельгийского номера, личность которого неизвестна, пишет: "Мои контакты проверяют", добавляя: "Я дам вам адрес на следующей неделе". Хайд отвечает: "Отлично".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет Хайду: "Ничего не изменилось, она все еще не двигается, они проверяют сегодня снова". Затем коротко добавляет: "Подтверждено, у нас внутри человек".

"У нее были посетители", - написал бельгийский номер в другом обмене сообщениями.

В видео, опубликованном в Twitter в пятницу, Хайд уменьшил вес текстовых сообщений и заявил, что его подставляют.

Напомним, 16 января Национальная полиция Украина открыла уголовные производства после обнародования в СМИ информации о возможной незаконной слежке за Мари Йованович.