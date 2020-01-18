В Італії підтвердили знахідку зниклої картини Густава Клімта

Експерти підтвердили, що картина, виявлена в грудні у стінах італійської художньої галереї, є "Портретом дами" Густава Клімта, викраденим з галереї майже 23 роки тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Підтвердження авторства картини, оголошене в п'ятницю, розкрило одну з великих загадок світу мистецтва: де перебуває зникла робота. Водночас кілька питань залишились без відповіді, серед них: хто її взяв і чи залишала картина коли-небудь приміщення музею.

10 грудня картину виявив працівник одного з муніципальних підприємств П'яченци, який очищав стіни галереї від плюща. Він знайшов закриту залізними дверима порожнину в стіні, а всередині лежала картина, загорнута в чорний пластиковий пакет для сміття.

Картина входила в список найбільш розшукуваних предметів мистецтва Італії. Її вартість оцінюється в 60 мільйонів євро.

Клімт закінчив полотно в 1917 році, за рік до своєї смерті. Галерея Річчі Одді придбала картину в 1925 році і в 1997 році повідомила, що вона зникла.