В Італії у стіні музею знайшли викрадену 22 роки тому картину вартістю 60 млн євро

В італійському місті П'яченца знайшли картину австрійського художника Густава Клімта "Портрет жінки", вартість якої оцінюється в 60 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Картина була вкрадена в 1997 році з галереї Річчі Одді і входила в список найбільш розшукуваних предметів мистецтва Італії.

Рама картини тоді була викинута на даху будівлі в явній спробі показати, що злодії проникли через вікно в даху. Це було не так, тому що вікно було занадто маленьким, щоб картина могла пройти через нього.

10 грудня картину виявив працівник одного з муніципальних підприємств П'яченци, який очищав стіни галереї від плюща.

Він знайшов закриту залізними дверима порожнину в стіні, а всередині лежала картина, загорнута в чорний пластиковий пакет для сміття.

Співробітники галереї впізнали в ній "Портрет жінки" Клімта. Вони вивчили печатки та штампи на зворотному боці полотна і припустили, що знахідка є оригіналом. Однак остаточно її справжність визначить експертиза.