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В Италии подтвердили находку пропавшей картины Густава Климта

Суббота, 18 января 2020, 12:51

Эксперты подтвердили, что картина, обнаруженная в декабре в стенах итальянской художественной галереи, является "Портретом дамы" Густава Климта, похищенным из галереи почти 23 года назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Подтверждение авторства картины, объявленное в пятницу, раскрыло одну из великих загадок мира искусства: где находится исчезнувшая работа. В то же время несколько вопросов остались без ответа, среди них: кто ее взял и оставляла ли картина когда-нибудь помещение музея.

 

10 декабря картину обнаружил сотрудник одного из муниципальных предприятий Пьяченцы, который очищал стены галереи от плюща. Он нашел закрытую железной дверью полость в стене, а внутри лежала картина, завернутая в черный пластиковый пакет для мусора.

Картина входила в список самых разыскиваемых предметов искусства Италии. Ее стоимость оценивается в 60 млн евро.

Климт закончил полотно в 1917 году, за год до своей смерти. Галерея Риччи Одди приобрела картину в 1925 году и в 1997 году сообщила, что она исчезла.

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