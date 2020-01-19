У чеському будинку для людей з інвалідністю пожежа забрала життя 8 осіб
Неділя, 19 січня 2020, 11:03
Восьмеро людей загинули в трагічній пожежі в неділю вранці у чеському місті Вейпрти, неподалік німецького кордону, в будинку для людей з інвалідністю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes.
Аварійна служба оголосила надзвичайну ситуацію. На місці події повідомили про 30 постраждалих. Троє людей отримали серйозні ушкодження, одну особу доставили до лікарні з помірними травмами.
Інші люди зазнали незначних травм або отруїлися димом, і рятувальники поступово перевіряють їх стан.
Пожежа вже локалізована і більше не поширюється. Пожежники продовжують працювати.
Що було причиною, поки не ясно, заявила мер міста Вейпрти Житка Гавдунова.
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