У чеському будинку для людей з інвалідністю пожежа забрала життя 8 осіб

Восьмеро людей загинули в трагічній пожежі в неділю вранці у чеському місті Вейпрти, неподалік німецького кордону, в будинку для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes.

Аварійна служба оголосила надзвичайну ситуацію. На місці події повідомили про 30 постраждалих. Троє людей отримали серйозні ушкодження, одну особу доставили до лікарні з помірними травмами.

Інші люди зазнали незначних травм або отруїлися димом, і рятувальники поступово перевіряють їх стан.

Пожежа вже локалізована і більше не поширюється. Пожежники продовжують працювати.

Що було причиною, поки не ясно, заявила мер міста Вейпрти Житка Гавдунова.