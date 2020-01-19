В чешском доме для людей с инвалидностью пожар унес жизни 8 человек
Воскресенье, 19 января 2020, 11:03
Восемь человек погибли в трагическом пожаре в воскресенье утром в чешском городе Вейпрты, неподалеку немецкой границы, в доме с инвалидностью.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.
Аварийная служба объявила чрезвычайную ситуацию. На месте происшествия сообщили о 30 пострадавших. Три человека получили серьезные повреждения, один человек доставлен в больницу с умеренными травмами.
Другие люди получили незначительные травмы или отравились дымом, и спасатели постепенно проверяют их состояние.
Пожар уже локализован и больше не распространяется. Пожарные продолжают работать.
Что стало причиной пожара, пока не ясно, заявила мэр города Вейпрты Житка Гавдунова.
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