Мер Бухареста відкинула заяву проросійського мера Кишинева про нові угоди

Мерія Бухареста спростувала заяву мера Кишинева Іона Чебана про підписання нового договору про співпрацю між молдовською та румунською столицями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

Делегація мерії Бухареста відвідала Кишинів 13-15 січня. Проте вона не отримувала від мера Габріели Фірі доручення або інструкцій укладати будь-які угоди, заявила пресслужба мерії.

"Відкидаємо повідомлення, що з'явилися в пресі, згідно з якими офіційна делегація з Бухареста під керівництвом віцемера Ауреліана Белдуреску підписала протокол про співпрацю з мерією Кишинева", - сказано в пресрелізі.

У мерії Бухареста підкреслили, що делегація поїхала до Кишинева тільки щоб взяти участь в культурних заходах, присвячених 170-річчю від народження Міхая Емінеску.

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"Віцемер не підписував протоколів і не отримував вказівок від генерального мера Бухареста оновлювати протокол про братерство 1999 року", - зазначили в мерії.

При цьому мер Габріела Фіря зазначила, що підтримує цінності ЄС і НАТО. "Це цінності, в які ми віримо і які просуваємо. Всі заяви на цю тему - це спекуляції", - сказала вона.

15 січня мер Кишинева Іон Чебан, який є соратником президента Ігоря Додона, написав у своєму Facebook, що Кишинів і Бухарест підписали додатковий договір про співпрацю, який додається до протоколу про братерство 1999 року.

"Договір передбачає реалізацію двосторонніх проєктів і посилення відносин між Кишиневом і Бухарестом, обмін досвідом та спільне управління проєктами", - повідомив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан в ході свого візиту до Брюсселя 8 січня назвав зміну уряду в Молдові "кроком назад" і заявив, що Бухарест не сприймає чинний уряд Молдови як серйозного партнера.