Швеція викликала посла Китаю за ремарку про "боксера-легковаговика"

Уряд Швеції викликав китайського посла в Стокгольмі, щоб обговорити його суботні заяви, в яких він порівняв матеріал шведського медіа про Китай з тим, як боксер-легковаговик "провокує сварку" з важковаговиком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Посол Китаю Гі Кондью використав боксерську метафору під час розмови зі шведським суспільним мовником SVT. Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в суботу назвала заяву посла "неприйнятною погрозою".

Лінде сказала, що вона викликала його для обговорення цього питання у вівторок. "У Швеції панує свобода слова", і "те, що зараз робить посол Китаю, є дуже серйозним", сказала вона.

Дипломат заявив, що вважає, що шведські журналісти втрутилися у внутрішні справи Китаю своєю статтею. Він не навів конкретних прикладів, але сказав, що стосунки між його країною та шведськими ЗМІ нагадують двох боксерів.

"Це як 48-кілограмовий легкий боксер, який провокує сварку з 86-кілограмовим боксером у важкій вазі, який зі своєї доброти і доброї волі закликає (меншого) боксера подбати про себе", - сказав Гі.

Лінде сказала, що вона трактує коментарі посла як спробу заглушити засоби масової інформації в країні, яка цінує свободу слова і сприймається в усьому світі як сильний захисник прав людини.

"Ми неодноразово заявляли з нашого боку посольству Китаю та послу, що свобода вираження поглядів захищена конституційно (у Швеції) і що журналісти мають право повністю виконувати свою роботу", - заявила Лінде для SVT.

Напруженість між Пекіном та Стокгольмом виникла з 2015 року, коли дисидент Гі Міхай, громадянин Швеції, відомий тим, що публікував викривальні книги про китайських політичних лідерів, зник у Таїланді та пізніше опинився у Китаї.

У грудні Китай відмовився від запланованих візитів двох бізнес-делегацій до Швеції, очевидно, протестуючи.