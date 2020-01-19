Воєнні розвідки України й Угорщини домовились про співпрацю

Воєнні розвідки Угорщини й України об’єднають зусилля та розширять взаємодію зі зміцнення регіональної колективної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це домовилися начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба та начальник Головного управління воєнної інформації Угорщини Янош Береш.

"Співпрацю воєнних розвідок України та Угорщини буде організовано за кількома напрямами та у різних форматах партнерства. Зокрема, співробітники воєнних розвідок двох держав опрацьовуватимуть спільні аналітичні оцінки нових загроз безпеці в регіоні та розроблятимуть механізми колективної протидії", - заявляє Головне управління розвідки МОУ.

Бурба і Береш під час зустрічі узгодили першочергові спільні кроки українського та угорського воєнних розвідувальних відомств, які дозволять "підвищити якість обміну розвідувальною інформацією та рівень поінформованості безпекових структур НАТО".

Розширення співробітництва в розвідувальній сфері між Україною та Угорщиною сприятиме залученню нашої держави до Програми розширених можливостей НАТО та зміцнюватиме спроможності розвідувального співтовариства країн членів Альянсу, додали в ГУР.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).

Програма розширених можливостей дозволяє об’єднати довкола НАТО клуб найближчих партнерів, які з різних причин не є союзниками, але готові тісно взаємодіяти, часто в технічних питаннях, в ході спільних операцій та навчань. На сьогодні до програми входять Грузія, Швеція, Фінляндії, Австралія та Йорданія.