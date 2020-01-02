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У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ для розблокування автобусного депо

Четвер, 2 січня 2020, 12:31

Французька поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, які блокували автобусне депо в Парижі 2 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протести, що тривають вже 29-й день, стали рекордними за тривалістю з 1986 року.

Відеоматеріали репортера телеканалу BFM, опубліковані в Twitter, показали, що поліція випускала сльозогінний газ у натовп людей біля входу в автобусне депо.

Після новорічного звернення президента Еммануеля Макрона, в якому глава держави заявив, що не збирається відмовлятися від пенсійної реформи, профспілки закликали всіх французів приєднатися до страйку.

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