У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ для розблокування автобусного депо

Французька поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, які блокували автобусне депо в Парижі 2 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протести, що тривають вже 29-й день, стали рекордними за тривалістю з 1986 року.

Відеоматеріали репортера телеканалу BFM, опубліковані в Twitter, показали, що поліція випускала сльозогінний газ у натовп людей біля входу в автобусне депо.

Police tear gas strikers at the Belliard #RATP picket in #Paris #Greve2janvier #France #Macron #reformesdesretraites #Giletsjaunes

pic.twitter.com/UTxMYeVrdU