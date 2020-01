В Париже полиция применила слезоточивый газ для разблокировки автобусного депо

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, блокировавших автобусное депо в Париже 2 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протесты, продолжающиеся уже 29-й день, стали рекордными по продолжительности с 1986 года.

Видеоматериалы репортера телеканала BFM, опубликованные в Twitter, показали, что полиция выпускала слезоточивый газ в толпу людей у входа в автобусное депо.

Police tear gas strikers at the Belliard #RATP picket in #Paris #Greve2janvier #France #Macron #reformesdesretraites #Giletsjaunes

