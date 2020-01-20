До 40 тисяч прихильників антипопулістського руху "сардин" протестували в Болоньї

В італійському місті Болонья на демонстрацію антипопулістського руху "сардин" вийшли 35-40 тисяч людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Площа вже переповнена: тут 35-40 тисяч людей" - заявив лідер руху Маттіа Санторі. При цьому, за його словами, що умістити всіх учасників акції, потрібна була вдвічі більша площа.

Акція, яка була поєднанням мітингу і великого концерту, відбулася за тиждень перед регіональними виборами в Емілії-Романьї, які вважаються тестом як для лідируючої в усіх опитуваннях в регіоні "Ліги", так і для урядової коаліції Руху п'яти зірок і Демократичної партії.

Антипопулістський громадянський рух "сардин" зародився в Болоньї під знаком спротиву до опозиційної нині "Ліги" колишнього віцепрем'єра Маттео Сальвіні. Він зображується як "акула", а його противники - як" сардини", яких дуже багато і вони тримаються разом в одній зграї.

"Ми тут, щоб сказати вам, що є альтернатива і що з невеликої площі можна прийти на велику і абсолютно змінити результат виборів", - заявив Санторі.

Він висловив сподівання, що масова присутність на мітингу перетвориться на участь у виборах.

Детальніше про рух "сардин" читайте у статті "Сардини йдуть у політику: які наслідки матимуть масштабні протести в Італії".