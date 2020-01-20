До 40 тысяч сторонников антипопулистского движения "сардин" протестовали в Болонье

В итальянском городе Болонья на демонстрацию антипопулистского движения "сардин" вышли 35-40 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

"Площадь переполнена: здесь 35-40 тысяч человек", - заявил лидер движения Маттиа Сантори. При этом, по его словам, чтобы вместить всех участников акции, нужна была вдвое большая площадь.

Акция, соединившая в себе митинг и большой концерт, состоялась за неделю до региональных выборов в Эмилии-Романье, которые считаются тестом как для лидирующей во всех опросах в регионе "Лиги", так и для правительственной коалиции "Движения пяти звезд" и Демократической партии.

Антипопулистское общественное движение "сардин" зародилось в Болонье под знаком сопротивления оппозиционной ныне "Лиге" бывшего вице-премьера Маттео Сальвини. Он изображается как "акула", а его противники - как "сардины", которых очень много и они держатся вместе в одной стае.

"Мы здесь, чтобы сказать вам, что есть альтернатива и что с небольшой площади можно перейти на большую и совершенно изменить результат выборов", - заявил Сантори.

Он выразил надежду, что массовое присутствие на митинге превратится в участие в выборах.

Подробнее о движении "сардин" читайте в статье "Сардины идут в политику: какие последствия будут иметь масштабные протесты в Италии".