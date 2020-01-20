Україна увійшла до топ-5 країн, відносини з якими у Литві вважають добрими
Понеділок, 20 січня 2020, 11:40
Литовці вважають, що двосторонні відносини їхньої країни є найкращими з Латвією, Німеччиною, Естонією, Україною та США.
Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного МЗС Литви, повідомляє "Європейська правда".
За цими даними, 87% литовських громадян вважають добрими відносини з Латвією, 86% - з Німеччиною, 85% - з Естонією, 83% - з Україною, 82% - зі США.
TOP 5⃣ states with which #Lithuania's 🇱🇹 bilateral relations are considered to be good, according to the public opinion poll commissioned by the MFA. pic.twitter.com/IZgpk8CyN4— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) January 20, 2020
Нагадаємо, за інформацією соціологів, серед світових лідерів українці найбільш позитивно ставляться до канцлерки Німеччини Ангели Меркель.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua