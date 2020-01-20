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Україна увійшла до топ-5 країн, відносини з якими у Литві вважають добрими

Понеділок, 20 січня 2020, 11:40

Литовці вважають, що двосторонні відносини їхньої країни є найкращими з Латвією, Німеччиною, Естонією, Україною та США.

Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного МЗС Литви, повідомляє "Європейська правда".

За цими даними, 87% литовських громадян вважають добрими відносини з Латвією, 86% - з Німеччиною, 85% - з Естонією, 83% - з Україною, 82% - зі США.

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