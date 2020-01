Україна увійшла до топ-5 країн, відносини з якими у Литві вважають добрими

Литовці вважають, що двосторонні відносини їхньої країни є найкращими з Латвією, Німеччиною, Естонією, Україною та США.

Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного МЗС Литви, повідомляє "Європейська правда".

За цими даними, 87% литовських громадян вважають добрими відносини з Латвією, 86% - з Німеччиною, 85% - з Естонією, 83% - з Україною, 82% - зі США.

TOP 5⃣ states with which #Lithuania's 🇱🇹 bilateral relations are considered to be good, according to the public opinion poll commissioned by the MFA. pic.twitter.com/IZgpk8CyN4