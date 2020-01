Украина вошла в топ-5 стран, отношения с которыми в Литве считают хорошими

Литовцы считают, что самые лучшие двусторонние отношения у их страны – с Латвией, Германией, Эстонией, Украиной и США.

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного МИД Литвы, сообщает "Европейская правда".

По этим данным, 87% литовских граждан считают хорошими отношения с Латвией, 86% - с Германией, 85% - с Эстонией, 83% - с Украиной, 82% - с США.

