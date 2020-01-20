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У Анкарі тривають переговори про підписання ЗВТ між Туреччиною і Україною

Понеділок, 20 січня 2020, 12:51

У Анкарі триває черговий раунд переговорів щодо укладання Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольство України в Туреччині.

"Сторони налаштовані на конструктивний діалог та врахування обопільних інтересів у двосторонній торгівлі з метою якнайшвидшого завершення переговорного процесу", - йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Twitter.

Українську делегацію очолює торговий представник Тарас Качка.

2012 року завдання створення зони вільної торгівлі з Туреччиною тодішньому міністру економічного розвитку Петру Порошенку після переговорів із Анкарою публічно поставив прем'єр Віктор Янукович.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.

У червні 2019 року у МЗС України заявили, що угода про ЗВТ з Туреччиною на "99% готова, залишились ті деталі, які саме впливають на цифри".

Читайте детальніше у статті ЄвроПравди "ЗВТ на обмін: як Україна готується до економічних поступок Туреччині".

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Торгівля Туреччина
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