У Анкарі тривають переговори про підписання ЗВТ між Туреччиною і Україною
У Анкарі триває черговий раунд переговорів щодо укладання Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольство України в Туреччині.
"Сторони налаштовані на конструктивний діалог та врахування обопільних інтересів у двосторонній торгівлі з метою якнайшвидшого завершення переговорного процесу", - йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Twitter.
Українську делегацію очолює торговий представник Тарас Качка.
Ankara'da, #Ukrayna ile #Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanmasına ilişkin müzakereler devam ediyor. Taraflar yapıcı bir diyaloğa ve müzakere sürecini en hızlı bir şekilde bitirmek amacıyla her iki tarafının çıkarlarını dikkate almaya hazır.— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 20, 2020
#працюємодалі pic.twitter.com/NAxpXnVnqq
2012 року завдання створення зони вільної торгівлі з Туреччиною тодішньому міністру економічного розвитку Петру Порошенку після переговорів із Анкарою публічно поставив прем'єр Віктор Янукович.
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.
У червні 2019 року у МЗС України заявили, що угода про ЗВТ з Туреччиною на "99% готова, залишились ті деталі, які саме впливають на цифри".
Читайте детальніше у статті ЄвроПравди "ЗВТ на обмін: як Україна готується до економічних поступок Туреччині".