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В Анкаре продолжаются переговоры о подписании ЗСТ между Турцией и Украиной

Понедельник, 20 января 2020, 12:51

В Анкаре проходит очередной раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольство Украины в Турции.

"Стороны настроены на конструктивный диалог и учет обоюдных интересов в двусторонней торговле с целью скорейшего завершения переговорного процесса", - говорится в сообщении посольства на странице в Twitter.

Украинскую делегацию возглавляет торговый представитель Тарас Качка.

В 2012 году задачу создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.

В июне 2019 года в МИД Украины заявили, что соглашение о ЗСТ с Турцией на "99% готово, остались те детали, которые как раз и влияют на цифры".

Читайте подробнее в статье ЕвроПравды "ЗСТ на обмен: как Украина готовится к экономическим уступкам Турции".

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Торговля Турция
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