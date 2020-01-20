В Анкаре продолжаются переговоры о подписании ЗСТ между Турцией и Украиной
В Анкаре проходит очередной раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольство Украины в Турции.
"Стороны настроены на конструктивный диалог и учет обоюдных интересов в двусторонней торговле с целью скорейшего завершения переговорного процесса", - говорится в сообщении посольства на странице в Twitter.
Украинскую делегацию возглавляет торговый представитель Тарас Качка.
Ankara'da, #Ukrayna ile #Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanmasına ilişkin müzakereler devam ediyor. Taraflar yapıcı bir diyaloğa ve müzakere sürecini en hızlı bir şekilde bitirmek amacıyla her iki tarafının çıkarlarını dikkate almaya hazır.— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 20, 2020
#працюємодалі pic.twitter.com/NAxpXnVnqq
В 2012 году задачу создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.
В июне 2019 года в МИД Украины заявили, что соглашение о ЗСТ с Турцией на "99% готово, остались те детали, которые как раз и влияют на цифры".
Читайте подробнее в статье ЕвроПравды "ЗСТ на обмен: как Украина готовится к экономическим уступкам Турции".