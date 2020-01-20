МИД ждет ответа Британии по поводу трезубца в антитеррористическом пособии

В МИД Украины приняли во внимание сообщения СМИ Великобритании, что в "Руководства по противодействию экстремизму", распространенному британскими правоохранительными органами, был включен украинский государственный герб - трезубец.

Об этом говорится в заявлении министерства, обнародованном в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Государственный герб Украины берет свое начало со времен Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - говорится в заявлении.

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Сейчас МИД Украины ожидает официального комментария британского МИД и полиции о появлении трезубца в руководстве.

"Исходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта требуем исключить украинскую государственную символику из пособия", - заявили в министерстве иностранных дел Украины.

Как сообщалось, документ полиции Великобритании о борьбе с терроризмом, разосланный медицинским работникам и преподавателям в рамках кампании против экстремизма, наряду с неонацистами упоминает государственный герб Украины и символ Вооруженных сил - трезубец.

В визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции "тату", приводится герб Украины. Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

В полиции Великобритании отметили, что руководство имеет целью улучшить понимание знаков и символов, с которыми люди могут столкнуться, и указали, что "не все знаки и символы в этом документе указаны в контртеррористических интересах".