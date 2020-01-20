ЄС виділив 900 мільйонів євро на гуманітарну допомогу у світі

Європейська комісія затвердила бюджет на допомогу країнам, які страждають від гуманітарних криз, у розмірі 900 мільйонів євро. Кошти виділені на 2020 рік для понад 80 країн.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті ЄК.

400 мільйонів євро будуть спрямовані на програми в Африці, де кошти ЄС допоможуть людям, постраждалим від тривалого конфлікту в Демократичній Республіці Конго, тим, хто страждає від продовольчої та харчової кризи в Сахелі та тим, хто змушений був втікати від насильства у Південному Судані, Центральноафриканській республіці і Чаді.

На Близькому Сході 345 мільйонів євро від ЄС допоможуть вирішити гуманітарну кризу в Сирії та біженцям у сусідніх країнах, а також надзвичайно критичну ситуацію в Ємені.

Азії та Латинській Америці нададуть 111 мільйонів євро для вразливих верств населення, постраждалим від кризи у Венесуелі, та біженцям у сусідніх країнах. Європейський Союз також продовжить надавати допомогу в таких азійських країнах, як Афганістан, М'янма та Бангладеш.

"Хоча конфлікт залишається головною причиною голоду і переселення, його вплив значно погіршився через зміни клімату. Європа несе відповідальність, щоб демонструвати солідарність та підтримку тих, хто її потребує. Наша допомога залежить від повного гуманітарного доступу, щоб організації, що надають допомогу, могли виконати свою життєво важливу роботу", - сказав уповноважений ЄС з питань управління кризами Янез Ленарчич.