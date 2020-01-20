ЕС выделил 900 млн евро на гуманитарную помощь в мире

Европейская комиссия утвердила бюджет на помощь странам, которые страдают от гуманитарных кризисов, в размере 900 млн евро. Средства выделены на 2020 год для более чем 80 стран.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

400 млн евро будут направлены на программы в Африке, где средства ЕС помогут людям, пострадавшим от длительного конфликта в Демократической Республике Конго, тем, кто страдает от продовольственного кризиса в Сахеле и тем, кто вынужден был бежать от насилия в Южном Судане, Центральноафриканской республике и Чаде.

На Ближнем Востоке 345 млн евро от ЕС помогут решить гуманитарный кризис в Сирии и беженцам в соседних странах, а также чрезвычайно критическую ситуацию в Йемене.

Азии и Латинской Америке предоставят 111 млн евро для уязвимых слоев населения, пострадавшим от кризиса в Венесуэле, и беженцам в соседних странах. Европейский Союз также продолжит оказывать помощь в таких азиатских странах, как Афганистан, Мьянма и Бангладеш.

"Хотя конфликт остается главной причиной голода и переселения, его влияние значительно ухудшилось из-за изменения климата. Европа несет ответственность, чтобы демонстрировать солидарность и поддержку тем, кто в ней нуждается. Наша помощь зависит от полного гуманитарного доступа, чтобы организации, оказывающие помощь, могли выполнить свою жизненно важную работу", - сказал уполномоченный ЕС по вопросам управления кризисами Янез Ленарчич.